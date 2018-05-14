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23 لاعبا في قائمة البرازيل المشاركة في كأس العالم.. ونيمار المفاجأة

الإثنين 14/مايو/2018 - 08:30 م
23 لاعبا في قائمة البرازيل المشاركة في كأس العالم.. ونيمار المفاجأة
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الفجر الرياضي
 

أعلن تيتى المدير الفنى لمنتخب البرازيل القائمة الرسمية لخوض نهائيات كأس العالم بروسيا، والتي ستنطلق في شهر يونيو المقبل.


ذكرت صحيفة سبورت أن تيتي ضم 23 لاعباً لقائمة المنتخب البرازيلي، بما فيهم نيمار مهاجم باريس سان جيرمان على الرغم من عدم تعافيه من الإصابة، فيما خرج من القائمة داني ألفيش.


وجاءت قائمة المنتخب البرازيلي كالتالي:

 

حراسة المرمى: أليسون - كاسيو - إيدرسون

 

الدفاع: دانيلو – مارسيلو – فاجنر – جيروميل – ماركينيوس – تياجو سيلفا – ميراند.

 

الوسط: فريد – فيرناندينيو – باولينيو – ويليان – كوتينيو – أجوستو – كاسيميرو.

 

الهجوم: فيرمينو – تايسون – نيمار – جبرييل خيسوس – دوجلاس كوستا.

 

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