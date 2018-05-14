بطريرك الكاثوليك يفتتح مغارة استقبال العائلة المقدسة بالمطرية 1 يونيو

يفتتح الأنبا إبراهيم اسحق، بطريرك الأقباط الكاثوليك، مغارة استقبال العائلة المقدسة، بكنيسة العائلة المقدسة للأقباط الكاثوليك بالمطرية، بعد الانتهاء من بعض الترميمات والتجديدات، وذلك يوم الجمعة الموافق 1 يونيو المقبل، حيث سيحتفل بالقداس الإلهي الساعة التاسعة صباحا ويليه الافتتاح.





الجدير بالذكر أنه في أواخر القرن الرابع تم بناء هيكل بسيط بجوار شجرة مريم وسرعان ما جذب عدد كبير من المؤمنين من مختلف المناطق فى مصر وخارجها حتى أن المسيحيين الأجانب من دول عديدة وإرساليات مختلفة، حينما كانوا يأتون للزيارة كانوا ينصبون الهياكل للصلاة والتقديس فى هذا المكان.





كما اهتم الآباء الكاثوليك اليسوعيين "الجزويت" بزيارة العائلة المقدسة لمنطقة المطرية فقاموا بتشييد كنيسة كاثوليكية باسم العائلة المقدسة، وقام بتكريسها المطران جيدو كوربلى فى نوفمبر 1891 لتكون الكنيسة بشكلها الحالي.





وقد صرح الأب جورج سليمان راعي كنيسة العائلة المقدسة للأقباط الكاثوليك أن كل ما يخص الترتيبات الخاصة بالاحتفال سينشر في وقت لاحق.