ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

بطريرك الكاثوليك يفتتح مغارة استقبال العائلة المقدسة بالمطرية 1 يونيو

الإثنين 14/مايو/2018 - 08:26 م
بطريرك الكاثوليك يفتتح مغارة استقبال العائلة المقدسة بالمطرية 1 يونيو
طباعة
جيهان عزمى
 
يفتتح الأنبا إبراهيم اسحق، بطريرك الأقباط الكاثوليك، مغارة استقبال العائلة المقدسة، بكنيسة العائلة المقدسة للأقباط الكاثوليك بالمطرية، بعد الانتهاء من بعض الترميمات والتجديدات، وذلك يوم الجمعة الموافق 1 يونيو المقبل، حيث سيحتفل بالقداس الإلهي الساعة التاسعة صباحا ويليه الافتتاح.

الجدير بالذكر أنه في أواخر القرن الرابع تم بناء هيكل بسيط بجوار شجرة مريم وسرعان ما جذب عدد كبير من المؤمنين من مختلف المناطق  فى مصر وخارجها حتى أن المسيحيين الأجانب من دول عديدة وإرساليات مختلفة، حينما كانوا يأتون للزيارة كانوا ينصبون الهياكل للصلاة والتقديس فى هذا المكان. 

كما اهتم الآباء الكاثوليك اليسوعيين "الجزويت" بزيارة العائلة المقدسة لمنطقة المطرية فقاموا بتشييد كنيسة كاثوليكية باسم العائلة المقدسة، وقام بتكريسها المطران جيدو كوربلى فى نوفمبر 1891 لتكون الكنيسة بشكلها الحالي.

وقد صرح الأب جورج سليمان راعي كنيسة العائلة المقدسة للأقباط الكاثوليك أن كل ما يخص الترتيبات الخاصة بالاحتفال سينشر في وقت لاحق.
المزيد عن: بطريرك الكاثوليك المطرية العائلة المقدسة أخبار مصر
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
ما هو الملف الذي تتوقع أن يعطيه السيسي الأولوية في بداية فترته الثانية؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
دوري أبطال آسيا
بیرسبولیس - إيران
-
x
17:00
-
الجزيرة - الإمارات
الأهلي - السعودية
-
x
19:40
-
السد - قطر
كأس الإتحاد الآسيوي
الفيصلي - الأردن
-
x
19:00
-
الجزيرة - الأردن
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
5/14/2018 9:00:02 PM