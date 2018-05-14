علي ماهر ينتقد البدري بسبب بديل عبد الله السعيد

انتقد على ماهر المدير الفني السابق لفريق الأسيوطي حديث الجهاز الفني للأهلي بقيادة حسام البدري عن عدم وجود بديل للنجم عبد الله السعيد الذي رحل للدوري الفلندي.





وقال ماهر عبر برنامج "خاص مع سيف" على "أون سبورت" :" عبد الله لاعب كبير ومؤثر بالنسبة للأهلي ولكن لا يجوز أن يتوقف فكر الفريق على رحيل عبد الله السعيد فمن الطبيعي بعد رحيله أن يغيير البدري طريقة اللعب وهناك أكثر من شق هجومي منها اللعب برأسين حربة مثلاً".





وتابع:" الأهلي لا يحتاج للتدعيم كما يدعي البعض فهناك لاعبين تعاقد معهم النادي ولم يشاركوا حتى الأن مثل اكرم توفيق ومحمد شريف وهشام محمد وغيرهم".



