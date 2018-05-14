البيت الأبيض يدين حماس بعد مذبحة غزة.. ويؤكد حق إسرائيل للدفاع عن نفسها

أدان البيت الأبيض، حركة حماس الفلسطينية،التى حمّلها مسؤولية العنف غى أحداث غزة، رغم استشهاد 55 فلسطينياً، وإصابة 2400 أخرين، أغلبهم بنيران إسرائيلية، خلال تظاهرات سلمية رافضة نقل السفارة الأمريكية منتل أبيب للقدس المحتلة.





ووفقاً لوكالة رويترز، أنّ الولايات المتحدة شدّدت على حق إسرائيل فى الدفاع عن النفس.





ورداً على سؤال حول ما إذا كان ينبغى على إسرائيل ضبط النفس فى غزة، قال متحدث البيت الأبيض إنّ استغلال حماس المثير للسخرية للدخول فى أعمال عف يعرّضهم لمخاطر مروعة، مضيفاً أنه لا يوجد مبرراً لهذا التهور.





وارتفع عدد شهداء مسيرات غزة الحدودية، إلى 55 قتيلاً، وإصابة نحو 2400، أخرين منهم المئات بطلق نارى، خلال الاحتجاجات.





وتوالت الإدانات واسعة النطاق عبر أنحاء العالم، للجرائم الإسرائيلية بعد قنص عشرات المتظاهرين الفلسطينيين خلال التظاهرات السلمية على حدود غزة والرافضة لنقل السفارة الأمريكية لدى الاحتلال إلى القدس.





كما أدان رئيس الوزراء التركي بن ​​علي يلدريم، ما أسماه بغطرسة الولايات المتحدة لدى مساندتها إسرائيل التى تقتل المدنيين وتشترك في هذه الجريمة ضد الإنسانية.





كما ذكرت صحيفة "جيروزاليم بوست" العبرية، أنّ حكومة جنوب أفريقيا تعتزم سحب سفيرها لدى الاحتلال الإسرائيلي، احتجاجاً على العنف ضد متظاهرى غزة.