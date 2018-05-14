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بريطانيا تطالب إسرائيل بضبط النفس عند استخدام الرصاص الحي

الإثنين 14/مايو/2018 - 08:26 م
بريطانيا تطالب إسرائيل بضبط النفس عند استخدام الرصاص الحي
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رحاب منيعم
 
أعرب وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون، عن قلقه إزاء الأحداث التي شهدها قطاع غزة اليوم، قائلا: "نحن في المملكة المتحدة نشعر بالحزن العميق بسبب الخسائر البشرية في غزة اليوم، مطالبا بضبط النفس عند استخدام الرصاص الحي.

وفي تعليقه على افتتاح السفارة الأمريكية في القدس، قال جونسون "أنتم تعلمون الموقف البريطاني الواضح: نحن لا نؤيد القرار الأمريكي بشأن نقل سفارة بلادهم، لا نزال نعتقد ان هذا لعب بالورقة الخاطئة بالوقت الخاطئ، لكننا نبقى ملتزمين تماما بحل الدولتين."
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