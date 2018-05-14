البدري يحاضر لاعبي الأهلي بالفيديو قبل مواجهة كمبالا

أنهى الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بقيادة حسام البدري، محاضرته الفنية مع لاعبي الفريق بفندق الإقامة في العاصمة الأوغندية، كمبالا.





وجاءت محاضرة البدري مع لاعبي الأهلي بالفيديو اليوم، لمراجعة خطة المباراة، وتذكير اللاعبين بالمهام المكلف بها كل منهم، بالإضافة إلى الحديث عن السلبيات التي سيتم التركيز عليها في الفريق المنافس، بحثًا عن تحقيق الفوز، وحصد النقاط الثلاث.





يذكر أن الأهلي يواجه كمبالا الأوغندي، في الثالثة عصر غدٍ الثلاثاء بتوقيت القاهرة، الرابعة بتوقيت أوغندا، على ستاد مانديلا الوطني في العاصمة الأوغندية، كمبالا