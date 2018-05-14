بوفون يعلن اعتزاله الخميس القادم

أعلن الإيطالي جيانجي بوفون حارس مرمى يوفنتوس الإيطالي عن بأنه سيعلن انتهاء مستقبله مع كرة القدم هذا الأسبوع.





وكشف موقع كالتشيو ميركاتو الإيطالي بأن بوفون سيعقد مؤتمرا صحفيا صباح الخميس المقبل في الحادية عشرة والنصف صباحا وسيتحدث من استاد اليانز.





وينتهي عقد بوفون البالغ من العمر 40 عاما مع يوفنتوس في يونيو المقبل وينتظر أن يعلن اعتزاله خلال المؤتمر الصحفي يوم الخميس. وتحدث بوفون عن مستقبله عدة مرات هذا الموسم ولكن بعد هزيمته في سانتياجو برنابيو أمام ريال مدريد الشهر الماضي، أكد بوفون أن نهاية مسيرته ستكون في نهاية الموسم.





وكان بوفون قد صرح عقب اللقاء في سانتياجو برنابيو: "أنا آسف لأنني سأترك مجموعة كبيرة من اللاعبين وزملائي ولهذا السبب فإن هذه النتيجة تؤلمني كثيرا".





وقال ماروتا اليوم في تصريحات نقلها موقع كالتشيو ميركاتو : " سوف يغادر بوفون شيئاً غير عادي، إنه قائد وسيتحدث إلى أغنيلي الأسبوع المقبل قبل إعلان قراره".



