تعرف على خطوات استخراج اشتراك مترو الأنفاق (فيديو)

عرضت فضائية "إكستر نيوز"، تقريرًا يُوضح كيفية استخراج اشتراك المترو، وبحسب التقرير أوضح أن الشخص الراغب في استخراج اشتراك عليه التوجه لأقرب شباك تذاكر في المحطات التي بها مكاتب اشتراكات وهي: حلون، وعين حلون، جامعة حلوان، المعادي، الزهراء، الشهداء".



