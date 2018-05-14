تعرف على خطوات استخراج اشتراك مترو الأنفاق (فيديو)
الإثنين 14/مايو/2018 - 08:23 م
كساب أحمد
عرضت فضائية "إكستر نيوز"، تقريرًا يُوضح كيفية استخراج اشتراك المترو، وبحسب التقرير أوضح أن الشخص الراغب في استخراج اشتراك عليه التوجه لأقرب شباك تذاكر في المحطات التي بها مكاتب اشتراكات وهي: حلون، وعين حلون، جامعة حلوان، المعادي، الزهراء، الشهداء".
وأضاف التقرير أن الاشتراك يُستخرج بالكارت الذكي والصورة الشخصية ولمدة ثلاثة شهور بعدد 180 رحلة، ويستخرج بموجب طلب يُحصل عليها من مكتب الاشتراك بـ5 جنهيات، ويتحمل طالب الاشتراك قيمة استخراج الكارت الذكي التي تصل لـ25 جنيهًا لمدة 5 سنوات، لافتًا إلى أن قيمة التذكرة في الاشتراك تصل لـ50%.
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