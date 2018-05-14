

وتلقى اللواء علاء الدين محمود العياط،مدير أمن قنا،إخطارًا يفيد ضبط علاء. ع، سائق أثناء تهريبه كمية من نبات البانجو المخدر بكمين الشعانية الأمني.



تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق في الواقعة.

تمكن رجال مباحث المخدرات بمديرية أمن قنا، من ضبط سائق أثناء تهريبه كمية من نبات البانجو المخدر في قنا بمركز نجع حمادي.