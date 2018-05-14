شبكة "الحياة" تعتمد على تقنية الـHD في الموسم الرمضاني

مع اقتراب الموسم الرمضاني الجديد، قررت شبكة تلفزيون الحياة، إدخال تقنية الـ HDعلى قناتها الرئيسية (الحمراء)، حيث سيتم عرض كافة مسلسلاتها وبرامجها بتلك التقنية الحديثة، وذلك لتقديمها بصورة أفضل للجمهور.

استخدام تقنية الـHD، جاء نتيجة التطوير، الذي تشهده الشبكة، منذ تولي ياسر سليم، رئاسة مجلس الإدارة قبل أسبوعين.

تردد القنوات في شبكة تلفزيون الحياة: "قناة الحياة الرئيسية (الحمراء) بالتقنية الجديدة التردد 12206V ، الحياة 2 التردد 12015 V ، الحياة مسلسلات التردد V 12437، الحياة والناسV 12206 .

ومن الأعمال الدرامية التي سيتم عرضها في الموسم الرمضاني هذا العام، مسلسل "أيوب" الذي يشارك في بطولته بجانب مصطفى شعبان آيتن عامر، ومحمد دياب، وهنا الزاهد، ومحمد لطفي، ومريهان حسين، تأليف سيد بشير، وإخراج أحمد صالح.

كما يتم عرض الجزء الثاني من مسلسل "كلبش" بطولة أمير كرارة، وروجينا، ومحمود البزاوي، وهالة فاخر، وأحمد صلاح حسنى، وعبدالرحمن أبو زهرة، وأحمد حلاوة، ومحمد محمود عبد العزيز، وضياء عبد الخالق، وسليمان عيد، وأشرف زكى، تأليف باهر دويدار، وإخراج بيتر ميمى، ومن إنتاج سينرجي للمنتج تامر مرسى.