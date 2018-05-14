أسعار البيض تعاود ارتفاعها بزيادة 50 ريالاً على سعر الكرتون و ١٥ للطبق

شهدت أسعار البيض الأيام الحالية عودة للارتفاع من جديد بعد ثبات منذ عام تقريبًا ، حيث بلغ سعر الكرتون 175 ريالاً في سعر الجملة من الموزعين أو الشركات، بينما كان يباع بأقل من ذلك بما يعادل 125 إلى 130 ريالا أحيانًا، ما قاد أصحاب المحلات لبيعه بأسعار مرتفعة عن السابق، فيما يرفض بعضهم البيع بالهللات دون مبرر، محددين سعر البيضات الثلاث بريالين وطبق البيض بـ15 ريالاً.





وكشفت جولة "سبق" على بعض محلات السوبر ماركت والمتاجر الكبيرة التي تبيع بالتجزئة، عن ارتفاع أسعار البيض بواقع 50 ريالاً للكرتون فيما تبيعه هي بــ 15 ريالاً للطبق.





وأكد عدد من الباعة أن السبب الذي أدى إلى الارتفاع هو أن الموزعين رفعوا الأسعار عند بيعه على المحلات.





يذكر ان أسعار البيض شهدت تأرجحًا في الأعوام الماضية إلى أن ثبت منذ ما يقارب عاما .







