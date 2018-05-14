ماريونت الحمدين.. من هو السقطري اليافعي الذي تم تعيينه مديرًا عامًا لقناة الجزيرة؟

يُلقب بـ"ماريونت الحمدين"، وتابع لأمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، ما ساعده في تعيينه في منصب مدير قناة الجزيرة الإخبارية، اعتبارًا من الخميس الماضي، خلفًا لياسر أبو هلالة، الذي قدم استقالته بعد أربع سنوات من توليه هذا المنصب، إنه أحمد سالم عبد الله السقطري اليافعي.

بداياته

ينحدر أحمد بن سالم السقطري من مدينة يافع بمحافظة لحج في الجنوب اليمني، ودرس في جامعة قطر، وحصل على بكالوريوس الإعلام.

مشواره مع "الجزيرة

وبدأ مشواره مع الجزيرة قبل عشرة أعوام في إدارة التشغيل، قبل أن ينتقل للعمل مع مكتب المدير العام ما بين عامي 2010 و2012.

والسقطري كان قد شغل منصب نائب مدير قناتي الجزيرة مباشر ومباشر مصر، ويعمل في مكتب وزير الخارجية السابق "حمد بن جاسم"، إبان توليه منصب مدير عام القناة.

دورات تدريبية

وشارك "اليافعي" في عدد من الدورات في مجال الإخراج والتصوير والمونتاج والتقديم الإخباري والحوار الصحفي والتعامل مع وسائل الإعلام، وانضم، كذلك، إلى فريق العمل المعني بمبادرة تحسين جودة عمل الشبكة، حيث عمل إلى جانب فريق شركة بوسطن للاستشارات.

مديرًا للجزيرة

أحمد سالم السقطري اليافعي، تم تعيينه خلفًا لياسر أبو هلالة بعد قبول إدارة "الجزيرة" رسميًا لإستقالته، فيما يرى البعض أنه تم إقالته بسبب تراجع نسب مشاهدة القناة القطرية إلى نسب متدنية مؤخرًا بسبب سياساتها الغير مهنية تجاه قضايا المنطقة، والمحرضة على العنف والإرهاب.

وكان "أبو هلالة"، اعتاد التجاوز في حق الأشقاء من دول الخليج، ولاسيما المملكة العربية السعودية والإمارات، ما تسبب إلى مشاكل كبيرة أكثر من الحد لتنظيم الحمدين.

تعليمات "تميم"

تداولت معلومات حول تدخل أمير قطر تميم بن حمد، لتعيين "السقطرى" مديرًا لقناة "الجزيرة" القطرية، خلفًا لـ"ياسر أبو هلالة" الذي أعلن استقالته من منصبه، بسبب فشله في مواجهة إعلام السعودية والإمارات عقب اندلاع أزمة المقاطعة، وتراجع نسب مشاهدة القناة في المنطقة العربية بسبب فقدان مصداقيتها.

أول رسالة

وفي أول رسائله، قال "اليافعي"، إن المرحلة المقبلة التي سيقودها سيزداد فيها الإصرار على تمسك الجزيرة بخطها التحريري، فيما بدا ردًا رسميًا على عديد القراءات الإعلامية التي اعتبرت تعيين أحمد اليافعي، القطري الجنسية، مديراُ لقناة الجزيرة، مؤشرًا على تغيير خطها التحريري مستقبلًا.

وفي نص الرسالة التي حملة توقيع أحمد اليافعي بعنوان "فصل جديد في مسيرة الجزيرة"، قال مدير الجزيرة الإخبارية مخاطبًا موظفي الشبكة: "مرحلة جديدة ومسيرة نكملها معا، تقف فيها الجزيرة على إرث غني من الصحافة المحترفة حرة وشجاعة منه تنهل قيمتها وميثاقها، مرحلة يزداد فيها الإصرار على التمسك بخطنا التحريري، وشعار الرأي والرأي الآخر لا يفارقنا مهما تعقدت الظروف من حولنا، وهو ذات الخط الذي رسمه المؤسسون يوم أن انطلقت الجزيرة قبل أكثر من عقدين، وارتضاه جمهورنا حول العالم، وكلاهما أضحيا أمانة في عنق كل من يأتي إلى هذا الموقع، مرحلة نقود فيها الجزيرة خدمة لرسالتها السامية، أبدؤها معكم وإلى جانبكم، وكلي فخر واعتزاز بأنني ابن هذه المؤسسة تعلمت منها ومنكم الكثير".