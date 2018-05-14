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20 لاعبا في قائمة أتلتيكو مدريد لمواجهة مارسيليا بنهائي الدوري الأوروبي

الإثنين 14/مايو/2018 - 07:21 م
20 لاعبا في قائمة أتلتيكو مدريد لمواجهة مارسيليا بنهائي الدوري الأوروبي
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وكالات
 
خاض فريق أتلتيكو مدريد، اليوم الإثنين، بملعبه واندا ميتروبوليتانو، واحدة من حصصه التدريبية الأخيرة، تحضيرا لنهائي الدوري الأوروبي، الأربعاء المقبل، أمام مارسيليا الفرنسي.

واستدعى المدرب الأرجنتيني، دييجو سيميوني، 20 لاعبا للسفر إلى فرنسا، من بينهم خوسيه ماريا خيمينيز، وفيكتور ماتشين فيتولو، العائد من إصابة في الأوتار.

ولكن لا يزال فيتولو، في انتظار الحصول على الإذن الطبي، ليتمكن من العودة للملاعب بعد غياب دام لأسبوع تقريبا، فيما كان استدعاء خيمينيز، بعد أن اضطر للانسحاب من مران الأمس، بسبب مشكلات بدنية خفيفة.

وضمت قائمة الروخي بلانكوس، يان أوبلاك وأكسيل فيرنر وأليكس دوس سانتوس في حراسة المرمى، والمدافعين سيمي فيرساليكو وخوانفران توريس وخوسيه ماريا خيمينيز ودييجو جودين وستيفان سافيتش ولوكاس فرنانديز وفيليبي لويز، بالإضافة للاعبي خط الوسط، فيتولو وجابي فرنانديز وتوماس بارتي وساؤول نييجيز وكوكي، والمهاجمين آنخيل كوريا وأنطوان جريزمان ودييجو كوستا وكيفن جاميرو وفرناندو توريس.

وسيسافر الفريق المدريدي، غدا الثلاثاء إلى مدينة ليون، التي ستسضيف المباراة النهائية لليوروبا ليج، والتي ستجمعه مع فريق أولمبيك مارسيليا، الذي سيخوض المواجهة في بلده.
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