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عودة "الحياة والناس" في رمضان بأصوات كبار القراء والمبتهلين.. تعرف على ترددها

الإثنين 14/مايو/2018 - 07:18 م
عودة الحياة والناس في رمضان بأصوات كبار القراء والمبتهلين.. تعرف على ترددها
الحياة والناس
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أحمد رمضان متولي
 

أعلن الإعلامي د.عمرو الليثي رئيس شبكة قنوات الحياة والمشرف على قناة العاصمة، عودة قناة الحياة والناس مرة أخرى.

 

وأضاف "الليثي" أن القناة تعود للبث اعتبارا من أول يوم في شهر رمضان، وتستمر في البث على مدار 24 ساعة.

 

وأوضح أن القناة تتضمن  12 برنامجًا، بالإضافة إلى أصوات كبار المبتهلين والمنشدين وكبار المقرئين.

 

يمكن مشاهدة قناة "الحياة والناس" على الترددات التالية: القمر الصناعي: نايل سات التردد: 12206 معامل تصحيح الخطأ: . الاستقطاب: عمودي الترميز: 27500.

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