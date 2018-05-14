الديهي: "ترامب" رئيس بلا عقل ومزور للتاريخ



وأضاف "الديهي"، مقدم برنامج "بالورقة والقلم"،، المذاع عبر فضائية "ten"، اليوم الاثنين، أن بريطانيا هى من زرعت إسرائيل في المنطقة بوعد بلفور، مشيرًا إلى أن إسرائيل الآن ترفض كل الحلول المطروحة، لأننا العرب ضعفاء أمامها.



وأوضح أن أمريكا وإسرائيل لم يعرفوا إلا لغة القوة، ولا توجد لديهم أخلاق أو مبادئ أو إنسانية، ويتحدث دائمًا بلغة القوة والعنف.



وأشار "الديهي"، إلى أن دولة الولايات المتحدة الأمريكية بلا تاريخ، متابعًا "ترامب رئيس بلا عقل ومزور للتاريخ، ولم يقرأ من قبل تاريخ الدولة الفلسطينية".



قال الإعلامي نشأت الديهي، إن بريطانيا منزعجة من عنف الاحتلال تجاه الشعب الفلسطيني، بالإضافة إلى رفضها للقرار الأمريكي بنقل السفارة إلى القدس.