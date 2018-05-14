سياسي فرنسي: يجب على الاتحاد الأوروبي محاربة "الإمبريالية" الأمريكية

تعليقا على منح الولايات المتحدة ما يصل إلى 18 شهرا لشركات أوروبية لمغادرة إيران بعد استئناف العقوبات التي فرضتها واشنطن على طهران، أخبر وزير الدولة الفرنسي السابق للتجارة الخارجية "سبوتنيك" أن فرنسا ودول أوروبية أخرى تفتقر إلى العزم على دعم سيادتها الاقتصادية.





وقال بيير لولوش، وزير وزير الشؤون الأوروبية، إنه يتعين على فرنسا في الوقت الراهن التعامل مع الإمبريالية القانونية من جانب الولايات المتحدة، التي تستخدم جدارًا سميكًا من القوانين ضد الشركات الأجنبية.





وشدد على أن "كل هذا يحرم بالتأكيد الدول الأوروبية من سيادتها [الاقتصادية]". محذرًا من أنه إذا لم ترد أوروبا على قرار واشنطن المعتمد على العقوبات ضد إيران، فإنها ستوضح أن "أوروبا غير موجودة ولن تشارك بعد الآن في حل أهم القضايا السياسية في العالم، حتى عندما تؤثر بشكل مباشر على أمن 500 مليون أوروبي".





ووفقا لـ"لولوش"، "لا يمكنك أن تدعي أن هذه العقوبات جاءت كمفاجأة لأن الولايات المتحدة تستخدمها منذ 40 عامًا الآن". مشيرًا إلى أنه فيما يتعلق بالسياسة الخارجية، فإن آراء حلفائه الأوروبيين لم يأخذها الرئيس الأمريكي في الاعتبار.





وأوضح "أن الزيارات التي قام بها الأوروبيون إلى البيت الأبيض لم تسفر عن أي نتائج، ولا ينبغي لنا أن نخدع أنفسنا بشأنها. إذا واصلنا لعب دور أولئك الذين يلتمسون ترامب لاستثنائنا، فسوف نخاطر بخيبة أمل كبيرة."





وأصر "لولوش" على أن الشيء الوحيد الذي سيلتزم به ترامب والكونجرس الأمريكي هو إظهار القوة من جانب الأوروبيين. مضيفًا: "لذلك، من الضروري للغاية بالنسبة للرئيس [الفرنسي] ماكرون تحقيق موقف حازم من الدول الأوروبية الأخرى أو اعتماد قوانين ذات صلة يمكن أن تحيد العقوبات الأمريكية".





واختتم بالقول: "إن على الأوروبيين أن يجعلوا واشنطن تحترمهم، وأن أوروبا يجب أن توضح للولايات المتحدة أنها لا يمكن أن تنحني أمام القرارات التي يتخذها البيت الأبيض من طرف واحد".





وتحدث ماكرون، في خطاب ألقاه في 10 مايو، عن "السيادة الأوروبية"، وحث على عدم إظهار "الضعف" فيما يتعلق بالدول الأخرى. وفي وقت سابق، زار الولايات المتحدة للقاء الرئيس ترامب ومحاولة إقناعه بالبقاء ضمن خطة العمل المشتركة الشاملة، والمعروفة أيضا باسم الاتفاق النووي الإيراني.





وفي تطور آخر الأسبوع الماضي، صرح مستشار الأمن القومي الأمريكي جون بولتون لشبكة "سي إن إن" الإخبارية، بأن البيت الأبيض لا يستبعد فرض عقوبات على شركات الاتحاد الأوروبي للتعاون مع طهران بعد خروج واشنطن من خطة العمل المشتركة.





وقد أعطى البيت الأبيض الشركات الفرنسية والأوروبية من ثلاثة إلى ثمانية عشر شهراً لمغادرة إيران ووقف جميع العلاقات مع الجمهورية الإسلامية.





وفي 8 مايو، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قرار واشنطن الانسحاب من خطة العمل المشتركة. كما تعهد بإعادة فرض العقوبات ضد إيران التي تم رفعها نتيجة للاتفاق.



