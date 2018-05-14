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نشأت الديهي لـ الجامعة العربية: القضية الفلسطينية قتلت بحثًا

الإثنين 14/مايو/2018 - 07:18 م
نشأت الديهي لـ الجامعة العربية: القضية الفلسطينية قتلت بحثًا
نشأت الديهي
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هدى عبدالرازق
 
أعرب الإعلامي نشأت الديهي، عن استيائه الشديد من مجلس الجامعة العربية، بعد أن قررت عقد اجتماعًا الأسبوع المقبل لبحث القرار الأمريكي بنقل السفارة إلى القدس، قائلًا: "القضية الفلسطينية قتلت بحثًا".

وقال "الديهي"، مقدم برنامج "بالورقة والقلم"،، المذاع عبر فضائية "ten"، اليوم الاثنين، إنه ستقام احتفالات اليوم في القدس وإسرائيل وأمريكا بنقل السفارة الأمريكية، متسائلًا: "لما لم تجتمع الجامعة العربية اليوم لبحث القضية؟".

وأضاف "الديهي"، أن القضية الفلسطينية ليست قضية نقاش، ولكنها قضية مستقبلية للعرب والمسلمين جميعًا، متابعًا "أين الأمريكان الذين يتحدثون عن حقوق الإنسان من العنف الذي يستخدمه الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني؟".

وأوضح "الديهي"، أنه لم يعد أحد يشعر بالخجل مما يحدث في فلسطين، وكل الخونة والنشطاء الذين يهاجمون مصر لم يهاجموا إسرائيل.
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