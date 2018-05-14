طريقة تحضير كوكتيل الجوافة

المقادير

- الموز : 1 حبة ونصف (مقطع)

- عصير الليمون : ملعقة صغيرة

- عصير الرمان : كوب ونصف (جاهز)

- عصير البرتقال : كوب ونصف (طازج)

- ورق نعناع : أوراق (طازج / للتزيين)

- مكعبات الثلج : حسب الرغبة





طريقة التحضير

1. ضعي الموز المقطع في وعاء، واعصري عليه عصرة ليمون، حتى لا يتغير لونه للأسود.

2. ضعي مكعبات الثلج بقاع أكواب التقديم، صبي عصير الرمان بالأكواب، حتى ربع الكوب، ثم ضعي طبقة من الموز فوق العصير.

3. صبي عصير الجوافة الطازج فوق الموز، وأيضاً صبي عصير البرتقال.

4. زيني الأكواب بأوراق من النعناع الطازج.