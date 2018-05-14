كي سونج يونج يرحل عن سوانزي سيتي

أعلن كي سونج يونج لاعب وسط سوانزي سيتي، اليوم الإثنين رحيله عن النادي الويلزي عقب هبوطه من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وهبط سوانزي إلى دوري الدرجة الثانية عقب خسارته 2-1 أمام ستوك سيتي أمس الأحد لينهي سبع سنوات قضاها في الدوري الممتاز.

وقال لاعب الوسط الكوري الجنوبي كي عبر "انستجرام": "إنه لشرف عظيم أن ألعب في سوانزي لمدة خمس سنوات.. أريد فقط توجيه الشكر لكل الجماهير التي ساندتنا خلال كافة المباريات".

واعتذر اللاعب البالغ عمره 29 عاما للجماهير عن عدم اتساق الأداء خلال آخر موسمين، وساند سوانزي من أجل العودة بشكل أقوى بعد الهبوط.

وانضم كي إلى سوانزي قادما من سيلتيك الأسكتلندي في 2012 وشارك في 160 مباراة مع الفريق في كافة المسابقات وسجل 12 هدفا.

ويأتي رحيله بعد إعلان لاعب الوسط ليون بريتون والمدافع أنخيل رانخيل مغادرة النادي في وقت سابق من الشهر الحالي.