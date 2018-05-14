وصفات منزلية بسيطة لإعادة الحيوية لشعرك

إليك مجموعة من الخلطات المنزلية لانقاذ شعرك التالف، إذا كنتِ تعانين منه وجربتي كافة الطرق ولكن دون فائدة:-





1- ماسك الفراولة:

يمنح شعرك رائحة راعة ويساعد في ترطيبه من الجذور وحتى الاطراف.

طريقة التحضير:

5 حبات فراولة الى 8 تبعا لطول شعرك وكثافته، صفار بيضة واحدة، ملعقتان من زيت الزيتون.

توضع المكونات في الخلاط، وتخفق جيدا لتصبح متماسكة.

بعدها ضعي المزيج على خصلات شعرك من الجذور وصولا الى الاطراف.

ينقع نصف ساعة بعدها اغسلي شعرك جيدا باشتخدام شامبو لطيف.





2- ماسك جوز الهند وحليب اللوز:

اللوز يحتوي على مغذيات مهمة للشعر، لذلك يعتبر من اهم المكونات في ما يخص العناية بالشعر.

إذا اردت الحصول على نتيجة مذهلة، ننصحك بهذا الماسك.

طريقة التحضير:

اربع الى 5 ملاعق صغيرة من زلال البيض، اربع الى خمس ملاعق طعام من حليب اللوز، ملعقتان من زيت جوز الهند.

تخلط المكونات جيدا وتوضع على الشعر من الجذور وحتى الاطراف.

يتم فرك خصلات الشعر بها قبل نقعها مدة ساعة ثم يغسل الشعر بالمياه الفاترة.





3- ماسك الالوفيرا مع زيت الزيتون:

جيل الالوفيرا يعتبر كنزا طبيعيا للبشرة والشعر والصحة عموما.

طريقة التحضير:

أربع الى خمس ملاعق طعام من جيل الالوفيرا، ملعقة واحدة من زيت الزيتون، صفار بيضة واحدة.

يوضع المزيج على الشعر مدة نصف ساعة، ثم يغسل بالمياه الفاترة.