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المحكمة الرياضية تصدر قرارها بشأن مشاركة الحدادي مع المغرب في كأس العالم

الإثنين 14/مايو/2018 - 07:11 م
المحكمة الرياضية تصدر قرارها بشأن مشاركة الحدادي مع المغرب في كأس العالم
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الفجر الرياضي
 

رفضت محكمة التحكيم الرياضية، الطعم المقدم من منير الحدادي والاتحاد المغربي لكرة القدم بشأن مشاركته مع أسود الأطلسي في مونديال روسيا المقبل.


وطلب منير الحدادي من محكمة التحكيم الرياضية المشاركة مع المنتخب المغربي وتغيير الجنسية بعدما شارك من قبل مع المنتخب الإسباني في مباراة رسمية.


وأفادت صحيفة سبورت، على أن محكمة التحكيم الرياضية رفضت طلب منير الحدادي والمنتخب المغربي، ليتأكد غيابه عن الظهور في كأس العالم القادمة.


وشارك منير الحدادي مع المنتخب الإسباني أمام مقدونيا بأوامر من ديل بوسكي في مرحلة التأهل إلي يورو 2016 باللقاء الذي حسمه المنتخب الإسباني 5-1.


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