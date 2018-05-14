وزيرة الثقافة في ضيافة مكتبة مصر العامة (صور)

استضافت مكتبة مصر العامة اليوم وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبد الدايم، وكان فى استقبالها السفير عبد الرءوف الريدي رئيس مجلس إدارة مكتبة مصر العامة والسفير رضا الطايفي، مدير صندوق مكتبات مصر العامة، والسيد رياض رضوان مدير المكتبة، إذ قامت بجولة داخل أروقة المكتبة وقاعاتها، للتعرف على الأنشطة والخدمات المتنوعة التي تقدمها للجمهور،وقد ابدت اعجابها بالمكتبة وما تقوم به من انشطة متنوعة للجمهور.





أعقب ذلك عقد اجتماع لمجلس إدارة مكتبة مصر العامة بحضور وزيرة الثقافة والسفير عبد الرءوف الريدي والسفير رضا الطايفي والسيد رياض رضوان، وأعضاء مجلس الإدارة ومنهم الدكتور عمرو مرتجي والدكتور هيثم الحاج رئيس الهيئة العامة للكتاب، والدكتورة نيفين الكيلاني مديرة صندوق التنمية الثقافية السابقة.





كما حضر أحمد أمان منسق عام المكتبات الإقليمية كما حضر من المكتب الفني رانيا شرعان مدير المكتب الفنى وايمان شنودة مشرف العلاقات الخارجية.