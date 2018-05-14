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سوني تكشف عن سماعتها "Xperia Ear Duo" في السعودية.. تعرف على السعر!

الإثنين 14/مايو/2018 - 07:08 م
سوني تكشف عن سماعتها Xperia Ear Duo في السعودية.. تعرف على السعر!
سوني Xperia Ear Duo
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أعلنت شركة سوني عن إطلاقها لسماعة Xperia Ear Duo ذات تقنية الاستماع المزدوج في عدة متاجر في المملكة العربية السعودية.

وتتمتع سماعة سوني المزدوجة بتقنية تؤهلها لتقديم الموسيقى وعرض الملفات الصوتية عبر إحدى السماعتين، فيما يستطيع المستخدم في نفس الوقت من إجراء المكالمات والمحادثات المختلفة عبر السماعة الأخرى. وهو ما يعني قيام السماعة بوظيفتين في نفس الوقت، ما يعني أن المستخدم سيحصل على تجربة ممتعة دون الحاجة للتبديل أو إيقاف الأصوات الأخرى.

وقامت الشركة اليابانية بتطوير تقنية الاستماع المزدوج في سماعتها Xperia Ear Duo بشكل يُسهل على المستخدم القيام بعدة عمليات معاً، وهو ما يجعل سعر الساعة يصل إلى 1099 ريالاً سعودياً.

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