برعاية أحلام يونس.. انطلاق منتدى "المرأة ومستقبل الإبداع" في أكاديمية الفنون غدًا

تنظم أكاديمية الفنون برئاسة الدكتورة أحلام يونس، منتدي "المرأة ومستقبل الإبداع"، غدًا الثلاثاء 15 من شهر مايو الجاري، وبالتعاون مع المجلس القومي للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسي الرئيسة الشرفية للمنتدى.

يتضمن المنتدى عددًا من المحاور هي دور المرأة المبدعة في الحفاظ علي الأمن القومي، المرأة والإعلام بين إبداع الماضي والمستقبل، المرأة وصناعة الإبداع الدرامي (سينما - تليفزيون - الإذاعة)، إبداع المرأة في الموروث الثقافي الشعبي، الحماية التشريعية للمرأة المبدعة، النسوية في فلسفة الإبداع.

وتختتم فعاليات منتدى المرأة ومستقبل الإبداع بتكريم رموز نسائية مبدعة ومشرفة الدكتورة نبيلة عريان الأستاذة بالكونسرفاتوار رائدة الغناء الاوبرالي، والإذاعية الكبيرة إيناس جوهر، والفنانة القديرة فريدة فهمي.