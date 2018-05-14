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"الغضبان": بورسعيد أصبحت خالية من العشوائيات (فيديو)

الإثنين 14/مايو/2018 - 07:08 م
الغضبان: بورسعيد أصبحت خالية من العشوائيات (فيديو)
اللواء عادل الغضبان
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داليا الحسين
 
قال اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، إن المحافظة أصبحت خالية من العشوائيات، مشيرًا إلى أن أولوياتهم كانت التعاون مع وزارة الإسكان للقضاء على العشوائيات.

وأضاف "غضبان"، خلال حواره مع فضائية "صدى البلد"، مساء الإثنين، أن بورسعيد كان بها أكبر وأخطر وأقدم منطقة عشوائية في مصر وهى منطقة القابوطي، منوها أن الإخوان كانوا يتاجروا بتلك المنطقة سياسيًا ودينيًا.

ولفت إلى أن عدد الموجودين في منطقة القابوطي 42 ألف نسمة، مؤكدًا أن العشوائيات انتهت تمامًا بالمنطقة في نهاية 2017، وأصبحت أبراج.
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