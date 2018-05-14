توريد 82342 طن و775 كيلو من القمح بسوهاج (صور)

أكد الدكتور ايمن عبدالمنعم محافظ سوهاج على انتظام سير عملية توريد الأقماح بنطاق المحافظة وأن اللجنة المشكلة بديوان عام المحافظة وغرفة العمليات التي تتابع توريد الاقماح المحلية للموسم الزراعي 2018 بالشون والصوامع الكائنة بدائرة المحافظة، وبلغت كمية الاقماح المحلية الموردة بالشون والصوامع بنطاق المحافظة بلغت 82342 و775 كيلو جرام حتى الآن.



وقال المحافظ انه لا توجد اي معوقات تعترض عملية الاستلام من الموردين وان عملية توريد الاقماح تسير بشكل منتظم، مشددا علي اللجنة ورؤساء الوحدات المحلية بضرورة العمل علي تذليل كافة العقبات والمعوقات التي قد تعترض عمليات توريد الاقماح وتسهيل عملية التوريد على جميع المزارعين.



وناشد المحافظ المزارعين بالالتزام بتوريد القمح للصوامع والشون المطورة والمخصصة لهذا الغرض وان الدولة لا تدخر جهدًا في الاهتمام بالمزارعين وتقديم كافة التيسيرات لهم منذ بداية الحصاد وحتى توريد المحصول مشيرًا إلى ان الفترة القادمة ستشهد زيادة في كميات القمح الموردة بعد انتهاء عمليات الحصاد بمختلف قرى ومراكز المحافظة، والمتوقع توريده هذا العام حوالي 140 ألف طن أقماح.