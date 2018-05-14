مترو الأنفاق: 2400 كاميرا مراقبة تغطي الخطين الأول والثاني



وأشار "صبري"، خلال لقاء خاص عبر فضائية "أون لايف"، اليوم الإثنين، إلى أن تكلفة إنشاء الغرفة وصلت إلى 40 مليون جنيه، موضحًا أن كل محطة بها من 50 إلى 70 كاميرا مراقبة.



ولفت إلى أن الغرفة تعمل على مدار الساعة، ودورها مراقبة المحطات ورصد المخالفات، مضيفا أنهم لم يرصدوا سوى حالتين مخالف بعد قرار تحريك تذكرة المترو إحدهما في حلوان والأخرى في المرج.



قال أسامة صبري مدير غرفة متابعة كاميرات المراقبة بمترو الأنفاق، إنه تم افتتاح الغرفة في أكتوبر 2017، مشيرًا إلى أن الغرفة تضم 2400 كاميرا تغطي جميع محطات الخط الأول والثاني.