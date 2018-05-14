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مترو الأنفاق: 2400 كاميرا مراقبة تغطي الخطين الأول والثاني

الإثنين 14/مايو/2018 - 07:06 م
مترو الأنفاق: 2400 كاميرا مراقبة تغطي الخطين الأول والثاني
أسامة صبري
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هدى عبدالرازق
 
قال أسامة صبري مدير غرفة متابعة كاميرات المراقبة بمترو الأنفاق، إنه تم افتتاح الغرفة في أكتوبر 2017، مشيرًا إلى أن الغرفة تضم 2400 كاميرا تغطي جميع محطات الخط الأول والثاني.

وأشار "صبري"، خلال لقاء خاص عبر فضائية "أون لايف"، اليوم الإثنين، إلى أن تكلفة إنشاء الغرفة وصلت إلى 40 مليون جنيه، موضحًا أن كل محطة بها من 50 إلى 70 كاميرا مراقبة.

ولفت إلى أن الغرفة تعمل على مدار الساعة، ودورها مراقبة المحطات ورصد المخالفات، مضيفا أنهم لم يرصدوا سوى حالتين مخالف بعد قرار تحريك تذكرة المترو إحدهما في حلوان والأخرى في المرج.
المزيد عن: مصر كاميرات مراقبة المترو اخبار مصر أسامة صبرى
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