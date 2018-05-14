الإعدام لعاطل وفلاح قتلا صديقهما واستوليا على 10 جنيهات و3 سجائر

قضت محكمة جنايات بني سويف، الاثنين، بالإعدام شنقا على عاطل وفلاح لقيامهما بقتل زميلهما بسبب قيام المجني عليه بصفع أحد المتهمين على وجهه، كما قضت بالسجن عامين لعامل أخفى منقولات مملوكة للمجني عليه متحصلة من جناية قتل.



صدر الحكم برئاسة المستشار عماد نجدى، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين معوض ثروت، ووائل الاشلم، وأمانة سر محمد عبدالبصير.



واستمعت المحكمة إلى أقوال النقيب محمود الشريف، معاون مباحث سمسطا، والذي قال إن وراء ارتكاب واقعة قتل المجني عليه محمد عبدالمنعم عبدالنبى عمار، 19 سنة، فلاح، من قرية المسيد العدوة المنيا، كل من ناجح عبدالسلام حسين، وشهرته أحمد، 22 سنة، ومحمود صالح حميدة، 20 سنة، مقيمان بنفس قرية المجني عليه.



وأضاف «الشريف» أن «المتهمين اتفقوا على استدراج المجني عليه إلى منطقة صحراوية معروفة باسم المعسكر بمركز سمسطا من قريته بالمنيا، وإيهام المجني عليه أنهما سوف يقومون بالنصب على أحد الأشخاص في آثار مقلدة،



وأكد أن المبلغ المالي سوف يقتسمونه فيما بينهم وعلى إثر ذلك عزموا النية وبيتوا العزم على قتل المجني عليه وعقب وصولهم إلى المكان باستخدام دراجة بخارية قام المتهم الأول بلف رقبة المجني عليه بكوفيه كانت معه وقام المتهم الثاني بوضع يده على فم المجني عليه ثم استخرج مطواه قرن غزال كانت بحوزته وتعدى بها عليه حتى تأكدوا من وفاته، ثم قاما الاثنين بحمله وإلقائه في حفره بالمنطقة الجبلية واستولوا على هاتفه المحمول ومبلغ مالي 10 جنيهات و3 سجائر».



وتابع معاون مباحث سمسطا، أمام المحكمة، قائلا: «عقب استيلائهم على الهاتف المحمول قاموا بالاتفاق مع عبدالله على عبدالله، 19 سنة، فلاح من قرية البهجور العدوه المنيا، وأقروا له بأنهم قاموا بخطف المجني عليه وأنه مازال على قيد الحياة، واتفقوا على قيامه بالاتصال بأهلية المجني عليه وطلب فدية قدرها 80 ألف جنيه نظير إطلاق سراحه.



وأضاف: بالفعل قام عبدالله بأخذ الهاتف الخاص بالمجني عليه، وتوجه إلى أحد أصدقائه وطلب منه هاتفه المحمول لأن هاتف المجني عليه لا يوجد به بطارية فأعطاه الهاتف وسمع صديقه الحديث الذي دار بين أهلية المجني عليه وعبدالله، وعند انصرافه قام بالاتصال بأهلية المجني عليه وأبلغهم بما حدث وتم إلقاء القبض عليه وعلى المتهمين مرتكبي الواقعة».



وقال رئيس المحكمة إن المتهمين الأول والثاني قتلا عمدا المجني عليه محمد عبدالمنعم مع سبق الإصرار والترصد وبيتا النية وعقدوا العزم وأعدوا لهذا الغرض سلاحا أبيضا واستدرجاه إلى منطقة نائية، وما إن تمكنا منه حتى انهالا عليه بطعنات قاصدين قتله، مضيفا أن المتهم الثالث أخفى منقولات مملوكة للمجني عليه متحصلة من جناية قتل.

