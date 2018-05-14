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عاجل.. تعيين اللواء راضي عبد المعطي رئيسا لجهاز حماية المستهلك

الإثنين 14/مايو/2018 - 05:49 م
عاجل.. تعيين اللواء راضي عبد المعطي رئيسا لجهاز حماية المستهلك
وزير التموين
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الفجر
 
قرر الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، تعيين اللواء راضى عبد المعطى على، رئيس جهاز حماية المستهلك، خلفًا للواء عاطف يعقوب بعد انتهاء مدة خدمته.
 
وحسب القرار الوزاري، رقم 85 لسنة 2018، الصادر اليوم الإثنين، فتم تعيين كل من المستشار عصام عبد العزيز، نائب رئيس مجلس الدولة، والدكتور أحمد عبد الظاهر عثمان، ممثلًا عن الاتحاد الاستهلاكى التعاون، وسلوى شكرى عن جمعيات حماية المستهلك، وجميلة محمد عابدين، وإسلام صلاح، ودعاء عبد الفتاح قنديل، وسعاد الديب، والدكتور محمد الفيومى، واللواء إسماعيل جابر، ممثلا عن وزارة التجارة والصناعة، ومحمد جمال الدين ممثلا عن اتحاد الصناعات المصرية، وسمير الدمرداش، وأيمن حسام الدين وعلاء مرتضى من ذوى الخبرة أعضاء فى مجلس إدارة جهاز حماية المستهلك.
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