نائب أمير الشرقية يدشن حملة تزويج 500 شاب بالأحساء

دشن الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة الشرقية في مكتبه بديوان الإمارة اليوم الاثنين حملة العفاف لتزويج 500 شاب بمحافظة الأحساء.





جاء ذلك خلال استقباله الشيخ عبدالعزيز العمير رئيس محكمة الأحوال الشخصية بالأحساء ورئيس مجلس الإدارة للجمعية الخيرية لتيسير الزواج ورعاية الأسرة يرافقه أعضاء الجمعية. حسب صحيفة "سبق"





واطلع الأمير أحمد بن فهد على أبرز المشاريع التي تنفذها الجمعية والخدمات التي تقدمها من تأهيل المطلقات والتوافق بين الزوجين.





ووجه بضرورة الشفافية والتعامل الحسن مع المراجعين في كافة الأمور والتعاون مع الجمعيات الأخرى في تنفيذ المشاريع، فيما عبر الشيخ العمير عن شكره للنائب على تدشينه لحملة تزويج 500 شاب بمحافظة الأحساء.







