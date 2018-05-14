المبعوث الإندونيسي: ما تقدمه المملكة لضيوف الرحمن محل تقدير الجميع

أكد المبعوث الخاص للرئيس الإندونيسي الدكتور علوي عبدالرحمن شهاب، أن ما تبذله المملكة العربية السعودية للتسهيل على ضيوف الرحمن أداءهم مناسكهم من مختلف أنحاء العالم؛ محل تقدير وثناء من الجميع؛ وذلك بفضل الجهود المخلصة التي تبذلها حكومة خادم الحرمين الشريفين من أجل العمل على راحة الحجاج والمعتمرين والزوار الذين يفدون إلى الأراضي المقدسة مع اختلاف لغاتهم ووجهاتهم القادمين منها.





جاء ذلك خلال لقائه وزيرَ الحجّ والعمرة الدكتور محمد صالح بن طاهر بنتن، والوفد المرافق له، في مكتب معاليه بمقر الوزارة في جدة؛ حيث قدم الدكتور بنتن شكره للمبعوث الخاص للرئيس الإندونيسي على التعاون والتنسيق لما فيه خدمة ضيوف الرحمن وتوفير وسائل الراحة لهم. وفق صحيفة "سبق"





من جانب آخر استقبل وزير الحج والعمرة بمكتبه في جدة اليوم -كلًّا على حدة-: قنصل جمهورية الصين "تان بانغ لين"، وقنصل الولايات المتحدة الأمريكية "ماتياس متمان"، وجرى خلال اللقاءين تبادل الأحاديث الودية والتطرق للمواضيع ذات الاهتمام المشترك؛ التي منها جهود وزارة الحج والعمرة في توظيف التقنية لخدمة ضيوف الرحمن، وإنهاء إجراءات قدومهم واستقبالهم وتوديعهم، بكل يسر ومرونة، وإتقان وتجويد مستوى هذه الخدمات.



