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ضبط عاطلين سرقا سيارة مهندس فى 15 مايو

الإثنين 14/مايو/2018 - 05:49 م
ضبط عاطلين سرقا سيارة مهندس فى 15 مايو
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هبة عبد الحفيظ
 
نجح رجال مباحث القاهرة في القبض على عاطلين سرقا سيارة مهندس فى 15 مايو.

تلقى قسم شرطة 15 مايو بلاغا من "جاك.ج" 33 سنة مهندس، يفيد باكتشافه سرقة السيارة ملكه حال توقفها أسفل العقار سكنه. 

ومن خلال التحريات تم التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة كل من "محمد.إ.ع" 32 سنة عاطل، السابق اتهامه فى القضية رقم 24805 لسنة 2014م حلوان "جرائم شغب"، والمطلوب التنفيذ عليه فى القضية رقم  12853 لسنة 2017م حلوان "ضرب"، والمقضى فيها بالحبس شهر، و"شنودة.س" 21 سنة عاطل. 

وعلى الفور تم إعداد الأكمنة وضبطهما، وبمواجهتهما اعترفا بسرقة السيارة بأسلوب "السحب" باستخدام السيارة رقم و ى ق 273 ملك شقيق المتهم الثانى، وتم بإرشادهما ضبط السيارة المستولى عليها والسيارة المستخدمة فى ارتكاب الواقعة بمكان إخفائهما بجراج كائن مجاورة 5، وباستدعاء المجنى عليه تعرف على السيارة واتهمهما بالسرقة، فتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.
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