رسميا.. باريس يتعاقد مع توماس توخيل

أعلن نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، منذ قليل، تعاقده مع المدرب الألماني توماس توخيل، لتولي مسئولية تدريب الفريق الباريسي لمدة عامين، بداية من الموسم المقبل.





وكشفت مجلة فرانس فوتبول أن نادي باريس سان جيرمان أعلن في بيانًا رسميًا اليوم الأثنين توقيع المدرب الألماني توماس توخيل على عقود انضمامه لتدريب باريس بداية من الموسم المقبل.





وأوضح النادي أن توماس توخيل مدرب بوروسيا دورتموند السابق وقع على عقدًا لمدة عامين سيرتبط خلالهما مع باريس سان جيرمان حتي صيف عام 2020 ، لخلافة أوناي إيمري.





وجاء تعيين توخيل لتدريب باريس سان جيرمان بعد يوم واحد فقط من اختيار أوناي إيمري أفضل مدير فني بالدوري الفرنسي هذا الموسم.



