"إصلاحية جدة" تختتم الأنشطة التأهيلية لنزيلاتها للعام الحالي

رعت رئيسة مجلس إدارة الجمعية الفيصلية الأميرة فهدة بنت سعود بن عبدالعزيز اليوم حفل ختام الأنشطة التأهيلية والإصلاحية في سجن النساء بإصلاحية جدة للعام ١٤٣٨هـ - ١٤٣٩هـ، بحضور مديرة الإشراف النسوي بمنطقة مكة المكرمة فوزية عباس ومديرات سجون محافظات المنطقة واللجنة الوطنية لرعاية النزلاء والمفرج عنهم وأسرهم (تراحم)، والمكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بجدة.





وافتتحت الأميرة فهدة المعرض المصاحب للحفل، حيث عُرض فيه العديد من أعمال النزيلات الفنية والحرفية واليدوية، واطلعت على نتائج البرامج التدريبية التي قدمت للنزيلات بالتعاون مع لجنة تراحم ومعهد التميز، وذلك في مجال مواجهة الضغوط الاجتماعية وتعليمهن الخياطة وتطريز فساتين السهرة، وعرض في الحفل إيجاز لأهم إنجازات قسم التأهيل والإصلاح وقسم التوجيه الفكري والمعنوي. حسب صحيفة "سبق"





من جانبها، قالت مديرة الإشراف النسوي بمنطقة مكة المكرمة فوزية عباس إن هذا الحفل هو بمثابة التتويج للنزيلات على ما قدمن من أعمال فنية وحرفية طيلة الفترة الماضية، وهي إحدى ثمار جهود المديرية العامة للسجون والجهات المعنية في تأهيل النزيلات وبناء الثقة فيهن من جديد وعودتهن عنصراً فعالاً في المجتمع.





وفي الختام، شكرت عباس الأميرة فهدة على رعايتها لهذا الحفل، وكرمت نزيلة حافظة للقرآن، بالإضافة إلى نزيلتين متميزتين، وعدد ممن دخلن في الإسلام، والمتقاعدات والجهات المتعاونة ومنسوبات السجن.







