43 شهيدا و2238 مصاب فى مذبحة جديدة للاحتلال (صور)

ارتفع عدد شهداء المسيرات الحدودية فى قطاع غزة إلى 43 شخصاً حتى الأن، بينهم 5 قاصرين، فضلاً عن إصابة 2238 أخرين، بينهم 777 حالة طلق نارى من قبل قوات الاحتلال، وفقاً لصحيفة "هاآرتس" العبرية.





ودعت منظمة التحرير الفلسطينية، إلى إضراب عام فى الضفة الغربية وقطاع غزة، غداً الثلاثاء، حداداً على أرواح الشهداء، كما ندّدت الحكومة الفلسطينية بـ"المذبحة المروعة" التى ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلى خلال مظاهرات رافضة لنقل السفارة الأمريكية لدى الاحتلال إلى القدس.