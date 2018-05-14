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ضبط 560 كيلو لحوم مجهولة قبل ترويجها بروض الفرج

الإثنين 14/مايو/2018 - 05:43 م
ضبط 560 كيلو لحوم مجهولة قبل ترويجها بروض الفرج
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هبة عبد الحفيظ
 
تمكنت شرطة التموين في القاهرة من ضبط 560 كيلو لحوم مجهولة قبل ترويجها بروض الفرج.

وألقت شرطة التموين، القبض على "سامح ت ب" 39 سنة، مسئول عن ثلاجة لحوم، بمنطقة روض الفرج، لإدارته الثلاجة بدون ترخيص، ويحوز كميات كبيرة من المواد الغذائية "لحوم مستوردة" مجهولة المصدر، وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها. 

وعلى الفور تم استهدافه بمأمورية أسفرت عن ضبطه، وعثر بداخل الثلاجة على 560 كيلو لحوم (سجق، برجر، كلاوى)، وجميعها مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها وغير مدون عليها تاريخ الإنتاج ومدة الصلاحية وغير صالحة للاستخدام الآدمى. 

وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح  غير مشروعة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة التحقيق .
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