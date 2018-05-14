الدولار يواصل الارتفاع فى بداية التعاملات المسائية اليوم

ارتفع سعر صرف الدولار أمام الجنيه في بداية التعاملات المسائية اليوم الإثنين، مقارنة بمستواه في الصباح





ورفع البنك التجاري الدولي، سعر صرف الدولار إلى 17.76 جنيه للشراء و17.86 جنيه للبيع مقابل 17.75 جنيه للشراء و17.85 جنيه للبيع.





وارتفع سعر العملة الأمريكية في مصرف أبو ظبي الإسلامي إلى 17.80 جنيه للشراء و17.89 جنيه للبيع مقابل 17.79 جنيه للشراء و 17.88 جنيه للبيع





وصعد سعر الدولار في البنك العربي الأفريقي إلى 17.74 جنيه للشراء و17.84 جنيه للبيع مقابل 17.71 جنيه للشراء و17.81 جنيه للبيع.





كما قفز سعر العملة الأمريكية في بنك البركة 17.79 جنيه للشراء و17.89 جنيه للبيع مقابل 17.74 جنيه للشراء و17.84 جنيه للبيع.





وارتفع سعر الدولار في بنك القاهرة إلى 17.77 جنيه للشراء و17.87 جنيه للبيع مقابل 17.75 جنيه للشراء و17.85 جنيه للبيع.





كما ارتفع صرف العملة الأمريكية في بنكي مصر والأهلي إلى 17.72 جنيه للشراء و17.82 جنيه للبيع مقابل 17.69 جنيه للشراء و17.79 جنيه للبيع.





بينما استقر سعر العملة الأمريكية في بنك الإسكندرية إلى 17.74 جنيه للشراء و17.84 جنيه للبيع.





كما ثبت بنك كريدي أجريكول سعر العملة الأمريكية إلى 17.78 جنيه للشراء و17.88 جنيه للبيع.





ووصل سعر شراء الدولار في بنك قناة السويس إلى 17.79 جنيه للشراء و 17.89 جنيه للبيع.





وفى السوق الموازى ارتفع متوسط السعر إلى 19.88 جنيه.