الحبس عامين لمتهم بإهانة المحكمة في"أنصار الشريعة".. والتأجيل لـ27 مايو
الإثنين 14/مايو/2018 - 05:25 م
مـروة هيـكل
قررت محكمة جنايات القاهرة "الدائرة 11 إرهاب" المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، تأجيل محاكمة 23 متهما بينهم 4 هاربين بإرتكاب جرائم قتل مقدم شرطة و11 فرد شرطة والشروع فى قتل 9 آخرين ومواطن فى القضية المسماة إعلاميا كتائب أنصار الشريعة، لجلسة 27 مايو، مع طلب حضور 3 شهود، وضبط وإحضار شاهد آخر، وطلب المختص بالمساعدات الفنية، ونبهت على الدفاع الاستعداد للمرافعة.
وقضت المحكمة بحبس المتهم سيد عطا لمدة عامين لاتهامه بإهانة المحكمة.
صدر القرار برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى رئيس المحكمة والمستشارين عصام أبو العلا ومختار العشماوى ورأفت زكى وحضور محمد جمال ممثل النيابه بأمانة سر حمدى الشناوى واسامه شاكر.
وكان المستشار الشهيد هشام بركات النائب العام السابق قد احال المتهمين بعد أن كشفت نيابة أمن الدوله العليا تحت إشراف تامر الفرجانى المحامى العام الاول للنيابه فى أغسطس قبل الماضى قيام قائد الجماعة المتهم السيد السيد عطا جرائم منها أنشاء وإدارة جماعه كتائب أنصار الشريعه وتأسيسها على أفكار متطرفة قوامها تكفير سلطات الدولة ومواجهتها لتغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على أفراد ومنشآت القوات المسلحه والشرطة وإستباجة أموالهم وممتلكاتهم وإستهداف المنشآت العامه وإحداث الفوضى بالمجتمع.وقتل المقدم محمد عيد و11 فرد شرطة والشروع فى قتل 9 أخرين ومواطن .