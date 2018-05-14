الحبس عامين لمتهم بإهانة المحكمة في"أنصار الشريعة".. والتأجيل لـ27 مايو

قررت محكمة جنايات القاهرة "الدائرة 11 إرهاب" المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، تأجيل محاكمة 23 متهما بينهم 4 هاربين بإرتكاب جرائم قتل مقدم شرطة و11 فرد شرطة والشروع فى قتل 9 آخرين ومواطن فى القضية المسماة إعلاميا كتائب أنصار الشريعة، لجلسة 27 مايو، مع طلب حضور 3 شهود، وضبط وإحضار شاهد آخر، وطلب المختص بالمساعدات الفنية، ونبهت على الدفاع الاستعداد للمرافعة.

وقضت المحكمة بحبس المتهم سيد عطا لمدة عامين لاتهامه بإهانة المحكمة.





صدر القرار برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى رئيس المحكمة والمستشارين عصام أبو العلا ومختار العشماوى ورأفت زكى وحضور محمد جمال ممثل النيابه بأمانة سر حمدى الشناوى واسامه شاكر.



