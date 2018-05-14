وزيرة التخطيط: تحديث وتطوير الجهاز الإداري على قائمة أولويات الدولة

أكدت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط، أن الدولة تضع تحديث وتطوير الجهاز الإداري على قائمة أولوياتها، وتسير في خطى جادة ساعية لإحداث نقلة نوعية.



وشددت "السعيد"، خلال تصريحات لها والمذاعة على فضائية "on live"، اليوم الإثنين، أن تنمية الجهاز الإداري الركيزة الأساسية والعمود الفقري للتنمية الاقتصادية.



وتابعت، أن ما تقوم به الحكومة حاليًا في إطار استراتيجية التنمية المستدامة رؤية مصر 2030، يأتى في القلب منها تحقيق الإصلاح والتنمية الإدارية سعيًا لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة والمستدامة.

