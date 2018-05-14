إيران تدين قتل الاحتلال للفلسطينيين بدم بارد

استنكر وزير الخارجية الإيرانى محمد جواد ظريف، اتبّاع الاحتلال الإسرائيلى النهج القمعي للاحتجاجات السلمية الفلسطينية الرافضة لنقل السفارة الأمريكية لدى الاحتلال إلى القدس.

وأدن ظريف، عبر موقع تويتر، اليوم الاثنين ، ارتكاب مذابح إسرائيلية ضد أعداد كبيرة من الفلسطينيين بدم بارد خلال احتجاجهم فى أكبر سجن مفتوح فى العالم، في إشارة إلى الحصار الإسرائيلى لقطاع غزة المحاصر.





ودعت منظمة التحرير الفلسطينية، إلى إضراب عام فى الضفة الغربية وقطاع غزة، غداً الثلاثاء، رداً على قتل قوات الاحتلال 41 فلسطينياً وإصابة 1700 أخرين خلال مسيرات حدودية فى غزة.





وندّدت الحكومة الفلسطينية بـ"المذبحة المروعة" التى ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلى