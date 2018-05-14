ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

إيران تدين قتل الاحتلال للفلسطينيين بدم بارد

الإثنين 14/مايو/2018 - 05:33 م
إيران تدين قتل الاحتلال للفلسطينيين بدم بارد
وزير الخارجية الإيرانى جهاد ظريف
طباعة
خاطر عبادة
 

استنكر وزير الخارجية الإيرانى محمد جواد ظريف، اتبّاع الاحتلال الإسرائيلى النهج القمعي للاحتجاجات السلمية الفلسطينية الرافضة لنقل السفارة الأمريكية لدى الاحتلال إلى القدس.

 

وأدن ظريف، عبر موقع تويتر، اليوم الاثنين ، ارتكاب مذابح إسرائيلية ضد أعداد كبيرة من الفلسطينيين بدم بارد خلال احتجاجهم فى أكبر سجن مفتوح فى العالم، في إشارة  إلى الحصار الإسرائيلى لقطاع غزة المحاصر.


ودعت منظمة التحرير الفلسطينية، إلى إضراب عام فى الضفة الغربية وقطاع غزة، غداً الثلاثاء، رداً على قتل قوات الاحتلال 41 فلسطينياً وإصابة 1700 أخرين خلال مسيرات حدودية فى غزة.


وندّدت الحكومة الفلسطينية بـ"المذبحة المروعة" التى ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلى

المزيد عن: فلسطين غزة عالم الاحتلال اخبار إيران
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
ما هو الملف الذي تتوقع أن يعطيه السيسي الأولوية في بداية فترته الثانية؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
دوري أبطال آسيا
بیرسبولیس - إيران
-
x
17:00
-
الجزيرة - الإمارات
الأهلي - السعودية
-
x
19:40
-
السد - قطر
كأس الإتحاد الآسيوي
الفيصلي - الأردن
-
x
19:00
-
الجزيرة - الأردن
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
5/14/2018 5:50:02 PM