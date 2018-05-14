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أمير الباحة يستقبل القنصل العام الفرنسي لدى المملكة

الإثنين 14/مايو/2018 - 05:28 م
أمير الباحة يستقبل القنصل العام الفرنسي لدى المملكة
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الفجر السعودي
 
استقبل أمير منطقة الباحة، الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز، في مكتبه بديوان الإمارة، اليوم، القنصل العام الفرنسي لدى المملكة، مصطفى مهراج، والوفد المرافق له الذي يزور المنطقة حاليًا.

وفي بداية الاستقبال، رحب أمير المنطقة، بالقنصل الفرنسي، ومرافقه، مشيدًا بالعلاقات المتينة بين المملكة وفرنسا، وبآفاق التعاون بين البلدين في مختلف المجالات. وفق صحيفة "سبق"

من جانبه، عبر القنصل الفرنسي، عن بالغ سعادته وسروره بزيارته لمنطقة الباحة، ولقائه بالأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز, منوهًا بما شاهده بالمنطقة من معالم سياحية وقرى تراثية, مقدمًا شكره لأمير المنطقة على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة.

وجرى خلال اللقاء تبادل الأحاديث الودية، وبحث أوجه التعاون بين البلدين الصديقين.

وفي نهاية الاستقبال قدم أمير منطقة الباحة، هدية تذكارية للقنصل العام الفرنسي بهذه المناسبة.

حضر الاستقبال مدير عام مكتب أمير المنطقة، المتحدث الرسمي للإمارة، أحمد بن صالح السياري، ومدير عام العلاقات العامة والإعلام بإمارة المنطقة، خضر بن عبدالرحمن الغامدي.


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