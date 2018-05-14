أطباق رئيسية في عزومات رمضان.. يمكنكِ تحضيرها بسهولة

تتجمع العائلات في رمضان على مائدة الإفطار وتكون الموائد عامرة بما لذ وطاب من أصناف الطعاملذا تختارين عزيزتي إذا كان لديكِ عزومة ما ولا تعرفين ماذا تقدمين لإفراد أسرتك؟





ومن هنا نقدم لكِ أطباق أساسية يمكنك تقديمها في العزومات فهي مأكولات أساسية وبسيطة في تحضيرها ويرغبها الجميع ومنها التالي:-





1. مكرونة بالبشاميل:

المكرونة بالبشاميل طبق رئيسي غني ومتكامل يحبه الكبار والصغار.

أكثري من اللحم المفروم، فهي تمثل اللحوم المقدمة في الوجبة.

قدميها مع السلطة الخضراء وسلطة البنجر، وقمر الدين.





2. الكبسة السعودي:

يمكنك تقديم الكبسة السعودي باللحم أو بالدجاج، حسبما تفضلين.

قطعي الدجاجة الواحدة إلى ثماني قطع، بحيث يكون نصيب الفرد قطعتين، وكذلك اللحوم يمكنك تقطيع الكيلو منها إلى 18 قطعة تقريبًا.

قدميها مع صوص الطماطم بالبصل والنعناع، وسلطة الطحينة ومشروب الكركديه مع التمر الهندي.





3. المشاوي:

يمكنك تقديم الكفتة المشوية واللحم المشوي مع الخبز أو الأرز الأبيض.

احسبي نصيب الفرد الواحد بما يعادل ربع إلى ثلث كيلو.

استعملي الشواية على الفحم أو الشواية الكهربائية، للحصول على نتائج أفضل.

قدميها مع البطاطس المحمرة وسلطة الطحينة والثومية والبصل المقطع مع البقدونس والسماق، بالإضافة إلى عصير البرتقال الطازج.





4. فراخ أو لحم على الطريقة الصينية:

هذه الوجبة تتكون من دجاج بالصويا صوص والبهارات الصينية مع الأرز الأبيض.

تذكري دائمًا مواءمة الكميات.

قدميهامع سبرنج رول بالخضروات، وسلطة الكول سلو وعصير البرتقال.





5. فراخ أو لحم بالكاري:

وجبة شهية يحبها الكبار والصغار.

قدميها مع الأرز الأبيض وسلطة الزبادي وشرائح الطماطم والخيار، وعصير الليمون بالنعناع الطازج.





6. محشي ورق العنب مع اللحم:

يُقدم محشي ورق العنب مع اللحم مع سلطة الزبادي والتبولة وعصير قمر الدين.

شوَّحي شرائح اللحم الرفيعة، ثم رصيها في وسط طبقات ورق العنب أو على الوجه.





7. باستا بالفراخ والكريمة:

يمكنك تحضير باستا بالفراخ و الكريمة بإضافة المشروم أو دونه، حسب رغبتك.

قدميها مع شرائح الكابوتشا وحلقات الخيار، وعصير البرتقال الطازج.

لا تنسي عزيزتي زيادة الكمية عن العدد المطلوب، فيمكن أن يحتاج الشخص إلى أكثر من طبق من هذه الوجبة اللذيذة.





8. فراخ مشوية مع أرز بسمتي بالبسلة:

الفراخ المشوية مع الأرز البسمتي وجبة شهية ومتكاملة سيحبها جميع أفراد أسرتك.

تبلي الفراخ من اليوم السابق، واستعملي الشواية للتسوية.

قدميها مع سلطة الطحينة والسلطة الخضراء، وعصير المانجو الطبيعي.