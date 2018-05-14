عاجل.. الأمم المتحدة تدعو لوقف العنف من جانب الاحتلال الإسرائيلي ضد الفلسطينيين

أدانت الأمم المتحدة العنف الذي يمارسه الاحتلال الإسرائيلي ضد الفلسطينيين في قطاع غزة وعدت إلى وقفه.

وتشهد حدود قطاع غزة احتجاجات الفلسطينيين على نقل السفارة الأمريكية إلى القدس، وذلك بالتزامن مع الذكرى الـ 70 للنكبة الفلسطينية. وقد أسفرت المواجهات بين القوات الإسرائيلية والمحتجين عن سقوط ما لا يقل عن 40 قتيلا، وحوالي ألفي جريح.



