إصابة 3 أشخاص في مشاجرة بسبب بيع الفاكهة في الهرم

أصيب 3 أشخاص برش خرطوش في مشاجرة بسبب خلاف بين 3 من بائعي الفاكهة، بمنطقة الهرم.



تلقى اللواء إبراهيم الديب مدير مباحث الجيزة، اخطارا من الرائد محمد الصغير رئيس مباحث قسم الهرم بنشوب مشاجرة ووجود مصابين بدائرة القسم.



وبإنتقال قوة أمنية لمكان البلاغ تبين نشوب المشاجرة بين فكهاني، وزميله، وبين فكهاني أخر مصاب برش خرطوش بالركبة اليمني، بسبب الخلاف على مكان افتراش بضائعهم تطورت لمشاجرة أطلق خلالها الأول أعيرة نارية من فرد خرطوش كان بحوزته، محدثا إصابة الثالث وإصابة طباخ برش خرطوش باليد اليمني، وعامل برش خرطوش بالوجه.



وتمكنت القوة الأمنية من ضبط طرفي المشاجرة والسلاح المستخدم في الواقعة، وحرر المحضر اللازم بإخطار اللواء عصام سعد مدير أمن الجيزة.