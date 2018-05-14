"الداخلية" بغزة تنفي طلبها من المواطنين إخلاء المنطقة الحدودية

نفت وزارة الداخلية بقطاع غزة، منذ قليل، أنباء تحدثت حول طلبها من المواطنين اخلاء المنطقة الحدودية، نقلا عن قناة "تي أر تي".



ويتظاهر منذ الصباح، آلاف الفلسطينيين، في عدة مواقع على طول السياج الحدودي الفاصل بين شرقي قطاع غزة وإسرائيل، احتجاجا على نقل السفارة الأمريكية من مدينة تل أبيب إلى القدس، وإحياء للذكرى الـ 70 للنكبة.



وأسفرت التظاهرات عن سقوط 43 شهيدا، وفق وزارة الصحة الفلسطينية.



ومنذ قليل بدأت مراسم نقل مقر السفارة الأمريكية من تل أبيب، لحي أرنونا بالقدس؛ تنفيذا لقرار الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، الذي حدد الموعد ليتزامن مع الذكرى السبعين لقيام إسرائيل وهو تاريخ “نكبة” الشعب الفلسطيني.