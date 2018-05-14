تعرف على كاميرا باناسوينك "Lumix TS7 / FT7" المقاومة للماء الجديدة

كاميرا Lumix TS7/FT7 والمعروفة أيضا خارج الولايات المتحدة باسم Lumix FT7 هي الكاميرا الجديدة التي قدمتها باناسونيك المقاومة للماء، مع العلم أن هذه هي أول كاميرا عالية الجودة مضادة للماء من باناسونيك خلال أكثر من خمس سنوات.





فعلي الرغم النمو المتزايد في سوق كاميرات الأكشن، فأن سوق الكاميرات المضادة للماء ينمو هو الأخر بشكل كبير وهذا ما يجعل باناسونيك تعمل لإستعادة مكانتها من خلال إصدارها لكاميرا Lumix TS7 / FT7، فهي من خلالهما تسعى إلى تقديم ميزتين لم نراهم من قبل على الكاميرات المضادة للماء، لذلك من المرجح أن تكون هي الحل الأمثل لأولئك الذين يبحثون ببساطة عن كاميرات قوية يمكن إستخدامها على الشواطيء والرياضات المائية.





الميزات:

- تعمل حتى عمق 31 متر (102 قدم).

- محدد الرؤية الإلكتروني electronic viewfinder.

- تقريب بصري حتى X4.6 (28-128mm).

- مستشعر: 1\2.3 وهو مثالي للكاميرات من هذه الفئة.

- دقة 20.4 ميجابيكسل.





بداية نبدأ بالميزة الرئيسية والتي تتمثل في إمكانية التصوير تحت عمق 31 متر (102 قدم)، والتي وفقا لما أعلنته باناسونيك أنها تتحمل أعمق من أي كاميرا أخرى مضادة للماء في الأسواق.





وفي حالة أن كنت ستستخدمها على الأرض فإن Lumix TS7 / FT7 ستكون أيضا مقاومة للصدمات والسقوط من مسافة ارتفاعها إلى 2 متر (6.6 قدم)، كما أنها أيضا تأتي مقاومة للاحتكاك حتى 100kgf، بينما ستأتي أيضا مثلها مثل الكثير من الكاميرات المقاومة للماء والتي يمكنها العمل تحت حرارة منخفضة -10 درجة مئوية /14 فهرنهايت.





يأتي أيضا في الجزء الخلفي من الكاميرا بشاشة مقاس 3.0 بوصة بدقة تبلغ 1,040,000-dot، مع زجاج حراري مقاوم للماء لتحمل ضغط المياه العالية التي يمكن استخدام الكاميرا فيها، ولكنها لا تدعم التحكم باللمس، ولكن على الرغم من هذا فأن كاميرا باناسونيك تمتلك شيئا فريدا عن الكاميرات المضادة للماء وهو electronic viewfinder (EVF).





وهناك الشاشة مقاس 0.2 بوصة وربما ليست كبيرة كفاية ولكنها تقدم بديلا مفيداً مع استخدام الشاشة الخلفية خاصة في الضوء الساطع، كما تتضمن الكاميرا أيضا اتصال Wi-Fi ومقياس ارتفاع وبوصلة، بالإضافة إلى مصباح LED مدمج للمساعدة على التصوير في ظروف الإضاءة المنخفضة.





بينما تأتي في جانب تصوير مقاطع الفيديو يمكنها تصوير مقاطع الفيديو بدقة 4K حتى 30 إطار في الثانية، بينما تتوفر تقنية 4K Photo من باناسونيك لالتقاط سلسلة الصور الثابتة بدقة 8 ميجا بيكسل بسرعة 30 إطار في الثانية، وخاصة بالنسبة لأولئك الذين يرغبون في التقاط صور بدقة 20 ميجا بيكسل يمكنها أيضا التصوير بسرعة تصل إلى 10 إطارات في الثانية.





التعامل:

- أكبر وأثقل من TS5 / FT5

- الضوابط مرتبة بشكل معقول.

- سهلة الاستخدام مع القفازات.





تأتي الكاميرا المقاومة للماء الجديدة بوزن 319 جرام ليكون وزنها أكثر بـ 105 جرام من الطراز القديم كما أنها أطول قليلا من ذي قبل، ولكن على الرغم من هذا الحجم فأنه ليس بمشكلة خاصة للراغبين في حملها أثناء الرياضات المختلفة فيمكنها أن تنزلق بسهولة في جيب ضخم قليلا، كما أنها تتوفر باللون البرتقالي والأزرق والأسود.





كما ساعد أيضا هذا الحجم الأكبر في عملية تحسين تخطيط التحكم مع ترتيب أزرار الكاميرا بشكل معقول، والتي تسمح باستخدامها بمنتهي السهولة حتى في حالة ارتداء القفازات أو تحت الماء، في حين أن زر التقاط الصور الكبير يسيطر على الجزء العلوي من الكاميرا يجعل من السهل استخدامه مع أو بدون القفازات.





الأداء وجودة الصور:

محدد الرؤية مفيد جداً مع إستخدامه في المناطق الساطعة أو المشرقة،لكن بالنسبة للشاشة الخلفية رغم أنها ليست كبيرة بالنظر إلى سعر الكاميرا فإنها نقطة ليست في صالح الشركة.





من المثير للاهتمام أيضا الحديث عن عمر البطارية والتي استغرقت بعض الوقت بالمقارنة مع TS5 / FT5 حيث أنخفض من 370 صورة إلى 300 صورة، ولكن في حالة استخدام محدد الرؤية ستحصل على 250 صورة فقط،





ولكن عندما يتعلق الأمر بجودة الصور فأننا نشعر ببعض الارتباك بسبب إصرار باناسونيك استخدام دقة 20.4 ميجا بيكسل على مستشعر صغير الحجم 1/2.3 بوصة، حيث تبدوا التفاصيل مخيبة للآمال بعض الشيء عند القيام بتكبير الصورة.





وفي حين أن أحد العيوب أيضا هي افتقار كاميرا Lumix TS7 / FT7 لدعم صيغ أخرى بجانب JPEG، خاصة عندما يكون أقرب منافس Olympus Tough TG-5 تدعم صيغة raw، وهي الميزة المفيدة كثيرا في بعض الظروف، خاصة للمرونة في تصحيح توازن اللون الأبيض في اللقطات المأخوذة تحت الماء والتي يمكن لها أن تخدع الكاميرات في بعض الأحيان.





الخلاصة:

الكاميرا خيار مناسب وقوي للاستخدام ليس فقط على الشواطيء وتحت الماء لكن أيضاً في الأماكن الأخرى، محدد الرؤية electronic viewfinder هو إضافة جيدة.



