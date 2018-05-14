القبض على عاطل سرق توكتوك بالإكراه في التبين

ألقت الأجهزة الأمنية بالقاهرة القبض على عاطل سرق توك توك بالإكراه وأصاب قائده فى التبين.





البداية أثناء تفقد ضباط مباحث قسم شرطة التبين الحالة الأمنية بشارع القومية للأسمنت المنطقة الجبلية، حيث تنامى إلى سمعهم صوت استغاثة "على.م.ا" 24 سنة سائق توك توك، مصاب بجرح قطعى بالرقبة من الجهة اليسرى، وقرر أنه أثناء قيامه بتوصيل شخص "أدلى بأوصافه التقريبية" من منطقة حلوان إلى المنطقة الجبلية بالدراجة البخارية "توك توك" قيادته، وعقب وصولهما تعدى عليه بسلاح أبيض محدثا إصابته واستولى منه على التوك توك وفر هاربا.





وبتمشيط المنطقة وتتبع خط سير هروبه ومن خلال ما أدلى به المجنى عليه من أوصاف للمتهم تم ضبطه وتبين أنه "محمود.إ.م" 22 سنة عاطل، والمطلوب التنفيذ عليه فى قضية "مخدرات"، والمقضى فيها بالسجن 5 سنوات، وبحوزته الدراجة البخارية "توك توك" المستولى عليها، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم، وتولت النيابة التحقيق.