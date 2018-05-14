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شاهد.. لحظة تصادم طائرتين في مطار أتاتورك

الإثنين 14/مايو/2018 - 05:20 م
شاهد.. لحظة تصادم طائرتين في مطار أتاتورك
لحظة تصادم
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وكالات
 
أظهر مقطع فيديو من مطار أتاتورك الدولي في مدينة إسطنبول التركية، طائرة تصطدم بذيل طائرة أخرى، وذلك خلال محاولتها التوقف في مدرج الهبوط.

وكانت طائرة تابعة لخطوط آسيانا الجوية (الكورية الجنوبية)، تسير ببطء على المدرج نحو الموقع المخصص لها، إلا أنها اصطدمت بذيل طائرة للخطوط الجوية التركية.

وتعرضت الطائرة التركية لأضرار، وهرعت سيارات الإطفاء إلى الموقف لتبريد الطائرة تحسبا لاندلاع أي حريق.

ولم ينجم عن الحادث أي إصابات، وقد بدأت السلطات المعنية في التحقيق لمعرفة ملابسات الحادثة، وفق ما ذكر موقع "ديلي صباح" التركي.

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