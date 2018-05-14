ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

هاري كين يحذر محمد صلاح برسالة نارية

الإثنين 14/مايو/2018 - 05:20 م
هاري كين يحذر محمد صلاح برسالة نارية
طباعة
الفجر الرياضي
 

علق الإنجليزي هاري كين مهاجم فريق توتنهام، على تتويج محمد صلاح لجائزة الحذاء الذهبي كهداف لبطولة الدوري الممتاز موسم 2017-2018.


وقال هاري كين في تصريحات نشرتها صحيفة الجارديان: صلاح يستحق بالطبع التتويج بلقب هداف بطولة الدوري عن جدارة، قدم موسم استثنائياً مع ليفربول، ونجح في الحصول على الحذاء الذهبي.


وأضاف هاري كين: أتطلع لمنافسة محمد صلاح من جديد على جائزة الحذاء الذهبي في الموسم المقبل، صلاح كسر الرقم المسجل بإسم الثلاثي سواريز ورونالدو وشيرر بتسجيل 32 هدف، سوف أسعي لتحطيم رقمه في الموسم المقبل.


وتابع كين: مسابقة الدوري، بالطبع هي المستفيدة من وجود لاعبان نجحا في تسجيل 30 هدف في موسم واحد، المنافسة كانت مشتعلة وأسع لتكرار نفس التجربة في الموسم الجديد.


طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
من ترشح للتتويج ببطولة دوري أبطال أوروبا ؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
دوري أبطال آسيا
بیرسبولیس - إيران
-
x
17:00
-
الجزيرة - الإمارات
الأهلي - السعودية
-
x
19:40
-
السد - قطر
كأس الإتحاد الآسيوي
الفيصلي - الأردن
-
x
19:00
-
الجزيرة - الأردن
بوابة الفجر


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
5/14/2018 5:50:00 PM