هاري كين يحذر محمد صلاح برسالة نارية

علق الإنجليزي هاري كين مهاجم فريق توتنهام، على تتويج محمد صلاح لجائزة الحذاء الذهبي كهداف لبطولة الدوري الممتاز موسم 2017-2018.





وقال هاري كين في تصريحات نشرتها صحيفة الجارديان: صلاح يستحق بالطبع التتويج بلقب هداف بطولة الدوري عن جدارة، قدم موسم استثنائياً مع ليفربول، ونجح في الحصول على الحذاء الذهبي.





وأضاف هاري كين: أتطلع لمنافسة محمد صلاح من جديد على جائزة الحذاء الذهبي في الموسم المقبل، صلاح كسر الرقم المسجل بإسم الثلاثي سواريز ورونالدو وشيرر بتسجيل 32 هدف، سوف أسعي لتحطيم رقمه في الموسم المقبل.





وتابع كين: مسابقة الدوري، بالطبع هي المستفيدة من وجود لاعبان نجحا في تسجيل 30 هدف في موسم واحد، المنافسة كانت مشتعلة وأسع لتكرار نفس التجربة في الموسم الجديد.