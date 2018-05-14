رئيس قطاع التعليم يعتمد نتيجة امتحانات "أبناؤنا في الخارج" بنسبة نجاح 98%

صرح الإعلامى أحمد خيري، المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن الدكتور رضا حجازي رئيس قطاع التعليم العام ورئيس عام امتحانات أبناؤنا في الخارج اعتمد اليوم الإثنين نتيجة امتحانات أبناؤنا في الخارج للدور الأول من العام الدراسي الحالي 2017/2018.





وأشار "حجازي"، إلى أن النسبة المئوية للنجاح في امتحانات أبناؤنا في الخارج للعام الدراسي الحالي قد بلغ 98,22% وأنه سيتم إعلان جميع النتائج غدًا الثلاثاء الموافق 15/5/2018 على الموقع الإلكتروني الرسمي للوزارة – بوابة الخدمات – أبناؤنا في الخارج، فيما عدا حالات الطلاب الذين لم يستوفوا المستندات المطلوبة، وكذا الحالات المحولة للشئون القانونية.





كما أعلن أن إحصاء نتيجة امتحانات "أبناؤنا في الخارج" للدور الأول قد جاءت على النحو التالي: (عدد الطلاب الذين تقدموا لأداء الامتحان: (70753) طالب/ طالبة، وعدد الطلاب الذين أدوا الامتحان: (69487) طالب/ طالبة، وعدد الطلاب الذين اجتازوا الامتحان بنجاح: (68252) طالب/ طالبة، وعدد طلاب الدور الثاني: (1850) طالب/ طالبة).





وفي سياق متصل، أفاد حجازي أن لجنة النظام والمراقبة لامتحانات "أبناؤنا في الخارج" قد بدأت في التجهيز والإعداد لعقد امتحان الدور الثاني للعام الحالي، والذي سيبدأ بمشيئة الله اعتبارًا من يوم السبت الموافق 7/7/2018.



